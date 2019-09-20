Хадсон-Одой підписав новий контракт із Челсі

Вінгер лондонського Челсі Каллум Хадсон-Одой уклав нову угоду з клубом.

Юний форвард "синіх" вирішив продовжити співпрацю з Челсі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Хадсон-Одой поставив підпис під новим 5-річним контрактом. Тепер 18-річний англієць може затриматися на Стемфорд Брідж до літа 2024-го. Впродовж тривалого часу вінгера намагалася підписати мюнхенська Баварія, але чемпіон Німеччини вийшов із боротьби за гравця після отриманої ним травми.

Каллум Хадсон-Одой дебютував за Челсі на професіональному рівні в сезоні 2017/18. Наразі в його активі 28 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 5 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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