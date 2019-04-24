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Хадсон-Одой переніс операцію на ахіллі – він пропустить початок наступного сезону

17:06 74 Читать на русском
Хадсон-Одой переніс операцію на ахіллі – він пропустить початок наступного сезону
Каллум Хадсон-Одой / Rex Features

Півзахиснику Челсі Каллуму Хадсон-Одою зробили успішну операцію на ахіллі.

12’ Н'Голо Канте
14’ Гонсало Ігуаїн
 
Джеф Хендрік 8’
Ешлі Барнс 24’
8’ Джеф Хендрік
12’ Н'Голо Канте
14’ Гонсало Ігуаїн
24’ Ешлі Барнс

"Операція пройшла успішно, дякувати Богу. Спасибі всім за ваші повідомлення і підтримку, повернення починається вже зараз", – написав Хадсон-Одой на своїй сторінці у Твіттері.

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Нагадаємо, у матчі 35-го туру чемпіонату Англії юний талант "синіх" отримав пошкодження після зіткнення з суперником і не зміг продовжити гру. Хадсон-Одой покидав поле з допомогою лікарів.

Зазначимо, що відновлення від подібних травм зазвичай триває близько півроку. Ймовірно, форвард пропустить початок сезону-2019/20.

В нинішньому сезоні Хадсон-Одой провів 10 матчів за Челсі в АПЛ, в яких відзначився одніє результативною передачею. Також в його активі 4 голи та 2 асисти в 9 матчах Ліги Європи.

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Теги
Англія Челсі Челсі Важка травма Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой Челсі - Бернлі
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