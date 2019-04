Хадсон-Одой переніс операцію на ахіллі – він пропустить початок наступного сезону

Півзахиснику Челсі Каллуму Хадсон-Одою зробили успішну операцію на ахіллі.

"Операція пройшла успішно, дякувати Богу. Спасибі всім за ваші повідомлення і підтримку, повернення починається вже зараз", – написав Хадсон-Одой на своїй сторінці у Твіттері.

Нагадаємо, у матчі 35-го туру чемпіонату Англії юний талант "синіх" отримав пошкодження після зіткнення з суперником і не зміг продовжити гру. Хадсон-Одой покидав поле з допомогою лікарів.

Зазначимо, що відновлення від подібних травм зазвичай триває близько півроку. Ймовірно, форвард пропустить початок сезону-2019/20.

В нинішньому сезоні Хадсон-Одой провів 10 матчів за Челсі в АПЛ, в яких відзначився одніє результативною передачею. Також в його активі 4 голи та 2 асисти в 9 матчах Ліги Європи.

