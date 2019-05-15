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Хадсон-Одой передумав іти з Челсі й посягнув на лаври Азара

15 травня 19:37 456 Читать на русском
Хадсон-Одой передумав іти з Челсі й посягнув на лаври Азара
Каллум Хадсон-Одой / Reuters

Вінгер лондонського Челсі Каллум Хадсон-Одой готовий залишитися на Стемфорд Брідж попри інтерес до нього від інших клубів.

Юний англієць спробує компенсувати "синім" втрату Едена Азара, який невдовзі перейде до мадридського Реала. Про це повідомляє Goal.

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За інформацією видання, Хадсон-Одой має намір стати стабільним гравцем основи в новому сезоні та готовий підписати новий контракт із Челсі. Раніше вінгер відмовлявся пролонгувати угоду й хотів перебратися до мюнхенської Баварії.

Проте, боси лондонців і головний тренер Мауріціо Саррі заблокували трансфер. Тепер 18-річний нападник також може отримати "десятку", під якою виступав Азар.

У сезоні 2018/19 Каллум Хадсон-Одой провів 10 матчів в АПЛ, у яких відзначився одним асистом. Наразі він відновлюється від травми ахілла.

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Теги
Челсі Челсі Англія Еден Азар Еден Азар Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой
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