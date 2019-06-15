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Хадсон-Одой обрав між Марадоною та Мессі

11:32 133 Читать на русском
Хадсон-Одой обрав між Марадоною та Мессі
Дієго Марадона та Ліонель Мессі / ФІФА

Вінгер Челсі Каллум Хадсон-Одой розповів, кого вважає кращим між Дієго Марадоною та Ліонелем Мессі.

"Я великий шанувальник Марадони. Я дивився за його грою з дитинства. Він був великим гравцем з прекрасною лівою ногою. Він любив дриблінг, любив володіти м'ячем і забивати голи. Я великий його фанат.

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Марадона і Мессі – чудові гравці, вони обидва досягли успіху в футболі, кожен свого часу.

Мессі – прекрасний гравець, один з найкращих у світі. Можу сказати, що я на боці Ліонеля, тому що він більше відноситься до мого покоління, і тепер я більше стежу за ним. Я в команді Мессі", – цитує Хадсон-Одоя goal.com.

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