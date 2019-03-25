toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ ПОРТУГАЛІЯ - СЕРБІЯ

Хадсон-Одой – другий наймолодший футболіст, який вийшов у стартовому складі збірної Англії на офіційний матч

25 березня 22:25 141 Читать на русском
Хадсон-Одой – другий наймолодший футболіст, який вийшов у стартовому складі збірної Англії на офіційний матч
Калум Хадсон-Одой / Соцмережі

Нападник Челсі Каллум Хадсон-Одой дебютував в основному складі збірної Англії.

 

Молодий форвард вийшов на матч другого туру кваліфікації на Євро-2020 проти Чорногорії з перших хвилин поєдинку. На цей момент Хадсону-Одою виповнилось 18 років та 138 днів.

Саутгейт дав пораду Хадсон-Одою щодо майбутнього

Таким чином нападник Челсі став другим наймолодшим футболістом, який вийшов у стартовому складі збірної Англії на офіційний матч.

Хадсон-Одой допоміг Англії перемогти Чехію та побив півстолітній рекорд

Попереду лише Вейн Руні, який у квітні 2003 року вийшов на поєдинок проти національної команди Туреччини у віці 17 років та 160 днів.

Теги
Євро-2020 Англія Англія Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой Чорногорія - Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
57
хв
Боснія і Герцеговина
21:45
Греція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук