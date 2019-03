Хадсон-Одой – другий наймолодший футболіст, який вийшов у стартовому складі збірної Англії на офіційний матч

Нападник Челсі Каллум Хадсон-Одой дебютував в основному складі збірної Англії.

Молодий форвард вийшов на матч другого туру кваліфікації на Євро-2020 проти Чорногорії з перших хвилин поєдинку. На цей момент Хадсону-Одою виповнилось 18 років та 138 днів.

Таким чином нападник Челсі став другим наймолодшим футболістом, який вийшов у стартовому складі збірної Англії на офіційний матч.

Попереду лише Вейн Руні, який у квітні 2003 року вийшов на поєдинок проти національної команди Туреччини у віці 17 років та 160 днів.

