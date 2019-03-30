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Хаддерсфілд став першою командою у топ-5 чемпіонатах Європи, яка вилетіла в нижчий дивізіон

19:34 358 Читать на русском
Хаддерсфілд став першою командою у топ-5 чемпіонатах Європи, яка вилетіла в нижчий дивізіон
ФК Хаддерсфілд / сомережі

Поразка від Крістал Пелас в матчі 32-го туру АПЛ стала для Хаддерсфілда фатальною.

77’ Лука Мілівоєвіч
88’ Патрік ван Анхольт
 

Сьогодні, 30 березня, Хаддерсфілд втратив навіть теоретичні шанси на збереження прописки в англійській Прем'єр-лізі, ставши першою командою сезону-2018/19, що оформила виліт у нижчий дивізіон в топ-5 чемпіонатах Європи.

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Це сталося після того, як "тер'єри" програли Крістал Пелас (0:2), а Бернлі та Саутгемптон перемогли Вулверхемптон (2:0) і Брайтон (1:0) відповідно.

Виліт Хаддерсфілда став другим найранішим в історії англійської Прем'єр ліги. Прикре лідерство досі утримує Дербі Каунті, який в сезоні 2007/08 втратив шанси залишитись в АПЛ 29 березня.

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Теги
Англія Крістал Пелас - Хаддерсфілд АПЛ Хаддерсфілд Хаддерсфілд
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