Хаддерсфілд мінімально здолав Фулхем

В матчі 11 туру АПЛ Хаддерсфілд здобув першу перемогу в сезоні, обігравши Фулхем.

Хаддерсфілд нарешті здобув першу перемогу в сезоні, обігравши буксуючий Фулхем. "Котеджери" навіть допомогли в цьому, адже єдиний гол забив Фосу-Менса у власні ворота. Проте в Хаддерсфілда були і власні нагоди, наприклад удар Білінга в поперечку. Фулхем під кінець матчу спробував відігратись, проте Хаддерсфілд втримав перемогу в матчі.

Завдяки цій перемозі Хаддерсфілд набрав 6 очок і піднявся з останнього місця, куди опустився Фулхем з 5 пунктами.

Чемпіонат Англії 2018/19, 11 тур

Хаддерсфілд – Фулхем – 1:0

Гол: Фосу-Менса, 29, (аг)