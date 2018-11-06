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Хаддерсфілд мінімально здолав Фулхем

5 листопада 23:56 20 Читать на русском
Хаддерсфілд мінімально здолав Фулхем
Радість гравців Фулхема / Твіттер АПЛ

В матчі 11 туру АПЛ Хаддерсфілд здобув першу перемогу в сезоні, обігравши Фулхем.

Хаддерсфілд нарешті здобув першу перемогу в сезоні, обігравши буксуючий Фулхем. "Котеджери" навіть допомогли в цьому, адже єдиний гол забив Фосу-Менса у власні ворота. Проте в Хаддерсфілда були і власні нагоди, наприклад удар Білінга в поперечку. Фулхем під кінець матчу спробував відігратись, проте Хаддерсфілд втримав перемогу в матчі.

Завдяки цій перемозі Хаддерсфілд набрав 6 очок і піднявся з останнього місця, куди опустився Фулхем з 5 пунктами.

Чемпіонат Англії 2018/19, 11 тур

Хаддерсфілд – Фулхем – 1:0

Гол: Фосу-Менса, 29, (аг)

Англія11 турДжон Смітс (Хаддерсфілд)

Хаддерсфілд - Фулхем: Понеділок 05 листопада 2018

Хаддерсфілд
Матч завершено
1 : 0
Фулхем
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Теги
Фулхем Фулхем Англія Хаддерсфілд Хаддерсфілд Хаддерсфілд - Фулхем
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