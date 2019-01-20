Хаддерсфілд – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті розгромив Хаддерсфілд у 23 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Хаддерсфілд – Манчестер Сіті.

Англія, АПЛ, 23-й тур

Хаддерсфілд – Манчестер Сіті – 0:3

Голи: Даніло, 18, Стерлінг, 54, Сане, 56

Манчестер Сіті легко розгромив Хаддерсфілд: конкурент Зінченка вказує українцеві на двері

Манчестер Сіті на виїзді зустрівся з Хаддерсфілдом, який веде боротьбу за виживання. Олександр Зінченко не взяв участі в поєдинку. Після першого тайму гості мінімально вигравали завдяки голу Даніло, а в другій половині зустрічі протягом 3 хвилин Рахім Стерлінг та Лерой Сане поставили крапку.