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ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ХАДДЕРСФІЛД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Хаддерсфілд – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу

19:37 158 Читать на русском
Хаддерсфілд – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Хаддерсфілд – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті розгромив Хаддерсфілд у 23 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Хаддерсфілд – Манчестер Сіті.

Англія, АПЛ, 23-й тур

Хаддерсфілд – Манчестер Сіті – 0:3

Голи: Даніло, 18, Стерлінг, 54, Сане, 56

Манчестер Сіті легко розгромив Хаддерсфілд: конкурент Зінченка вказує українцеві на двері

Манчестер Сіті на виїзді зустрівся з Хаддерсфілдом, який веде боротьбу за виживання. Олександр Зінченко не взяв участі в поєдинку. Після першого тайму гості мінімально вигравали завдяки голу Даніло, а в другій половині зустрічі протягом 3 хвилин Рахім Стерлінг та Лерой Сане поставили крапку.

Англія23 турДжон Смітс (Хаддерсфілд)

Хаддерсфілд - Манчестер Сіті: Неділя 20 січня 2019

Хаддерсфілд
Матч завершено
0 : 3
Манчестер Сіті
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