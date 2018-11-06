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Хаддерсфілд – Фулхем – 1:0 – відео гола та огляд матчу

00:57 21 Читать на русском
Хаддерсфілд – Фулхем – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Хаддерсфілд – Фулхем – 1:0 – відео голів та огляд матчу

Хаддерсфілд у рідних стінах мінімально здолав Фулхем. Дивіться відео голів та огляд матчу.  

Хаддерсфілд здобув першу перемогу в сезоні, обігравши буксуючий Фулхем. "Котеджери" навіть допомогли в цьому, адже єдиний гол забив Фосу-Менса у власні ворота.

Хаддерсфілд мінімально здолав Фулхем

Господарі могли подвоїти свою перевагу, проте удар Білінга влучив у поперечину. В підсумку поєдинок завершився мінімальною звитягою підопічних Вагнера. Завдяки цій перемозі Хаддерсфілд набрав 6 очок і піднявся з останнього місця, куди опустився Фулхем з 5 пунктами.

Чемпіонат Англії 2018/19, 11 тур

Хаддерсфілд – Фулхем – 1:0

Гол: Фосу-Менса, 29, (аг)

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія11 турДжон Смітс (Хаддерсфілд)

Хаддерсфілд - Фулхем: Понеділок 05 листопада 2018

Хаддерсфілд
Матч завершено
1 : 0
Фулхем
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Фулхем Фулхем Англія Відеоновини Хаддерсфілд Хаддерсфілд Хаддерсфілд - Фулхем
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