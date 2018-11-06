Хаддерсфілд – Фулхем – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Хаддерсфілд у рідних стінах мінімально здолав Фулхем. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Хаддерсфілд здобув першу перемогу в сезоні, обігравши буксуючий Фулхем. "Котеджери" навіть допомогли в цьому, адже єдиний гол забив Фосу-Менса у власні ворота.

Хаддерсфілд мінімально здолав Фулхем

Господарі могли подвоїти свою перевагу, проте удар Білінга влучив у поперечину. В підсумку поєдинок завершився мінімальною звитягою підопічних Вагнера. Завдяки цій перемозі Хаддерсфілд набрав 6 очок і піднявся з останнього місця, куди опустився Фулхем з 5 пунктами.

Чемпіонат Англії 2018/19, 11 тур

Хаддерсфілд – Фулхем – 1:0

Гол: Фосу-Менса, 29, (аг)