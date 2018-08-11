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Хаддерсфілд – Челсі – 0:3 – відео голів та огляд матчу

20:24 171 Читать на русском
Хаддерсфілд – Челсі – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Хаддерсфілд – Челсі / Фото ФК Челсі

Лондонський Челсі розпочав для себе новий сезон АПЛ з перемоги над Хаддерсфілдом (3:0).

Челсі вже у першому таймі зняв питання про переможця дуелі. Спочатку відзначився Канте на 28-й хвилині, а під завісу першої половини зустрічі, новачок "синіх" Жоржінью реалізував пенальті.

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У другій половині зустрічі лондонці забили останній гол у цій зустрічі, відзначився Педро. У підсумку, впевнена перемога Челсі 3:0.

Чемпіонат Англії 2018/19, 1 тур

Хаддерсфілд – Челсі – 0:3

Голи: Канте, 34, Жоржінью, 45 (пен.), Педро, 80

Топ-9 неочевидних прогнозів на новий сезон АПЛ

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія1 турДжон Смітс (Хаддерсфілд)

Хаддерсфілд - Челсі: Субота 11 серпня 2018

Хаддерсфілд
Матч завершено
0 : 3
Челсі
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Англія Хаддерсфілд - Челсі Челсі Челсі Відеоновини Хаддерсфілд Хаддерсфілд
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