Хаддерсфілд – Челсі – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Лондонський Челсі розпочав для себе новий сезон АПЛ з перемоги над Хаддерсфілдом (3:0).

Челсі вже у першому таймі зняв питання про переможця дуелі. Спочатку відзначився Канте на 28-й хвилині, а під завісу першої половини зустрічі, новачок "синіх" Жоржінью реалізував пенальті.

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У другій половині зустрічі лондонці забили останній гол у цій зустрічі, відзначився Педро. У підсумку, впевнена перемога Челсі 3:0.

Чемпіонат Англії 2018/19, 1 тур

Хаддерсфілд – Челсі – 0:3

Голи: Канте, 34, Жоржінью, 45 (пен.), Педро, 80

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