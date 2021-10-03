Колишній оборонець Динамо Євген Хачеріді спробує свої сили в Суперболі – чемпіонаті України з соккеру (футбол 6х6), повідомляє FootBoom.

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34-річний гравець, який донедавна тренувався з Десною, але так і не зміг узгодити контракт з чернігівцями, заявлений за Рубін, в якому також виступають колишні гравці донецького Олімпіка Дмитро Гришко, Ярослав Олійник та В'ячеслав Лухтанов. Ще однією зіркою цією команди є екс-футболіст збірної України та Шахтаря Максим Малишев.

До слова, у першому турі Рубін з рахунком 3:2 обіграв команду Ковальська. Дублем у складі переможців відзначився Дмитро Гришко, ще один гол в активі Ярослава Олійника. Євген Хачеріді та Максим Малишев участі у поєдинку не брали.

Зазначимо, що у Вищому дивізіоні Супербола беруть участь вісім команд.

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