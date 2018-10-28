Хачеріді зізнався, чому показав щитки з прапором України вболівальникам Спартака

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді пригадав відомий інцидент після матчу зі Спартаком в кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Щитки я не просто так показав. Коли ми після матчу йшли до наших уболівальників, то з сектора Спартака почали тикати пальцями, руками, говорити: "Іди сюди". Я ж російську знаю і розумію, що вони говорять.

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Я знав, що руки і пальці мені показувати не можна, тому що невідомо, що потім буде. Ось я і показав щитки. На цьому все і закінчилося.

Правда, потім були проблеми з президентом ПАОКа. Не те щоб проблеми, просто його син телефонував Вадиму Шаблію (агент Хачеріді. – прим. Футбол 24) І говорив, що так не можна, адже його тато росіянин, а я, мовляв, показуючи таке, проявляю неповагу.

Я пояснив Вадиму, що це не неповага, а мене спровокували. Я нічого такого не зробив, а просто показав, що я українець і люблю Україну", – сказав Хачеріді в ефірі програми ПроФутбол.