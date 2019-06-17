Хачеріді: Я на 99% вільний агент

Екс-захисник Динамо Євген Хачеріді підтвердив, що стане вільним агентом.

"Я, вважайте, півроку був у відпустці, не грав, так що відпочив. Тепер контракт з ПАОК закінчено, я на 99% вільний агент.

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Залишилися деталі, які потрібно залагодити. Сподіваюся, найближчим часом надійде конкретна пропозиція", – поділився Хачеріді в коментарі Зе Интервьюер.

Додамо, що українець відіграв лише 11 матчів у складі ПАОКа в усіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

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