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Хачеріді: Я на 99% вільний агент

20:13 324 Читать на русском
Хачеріді: Я на 99% вільний агент
Євген Хачеріді / SPORT24.GR

Екс-захисник Динамо Євген Хачеріді підтвердив, що стане вільним агентом.

"Я, вважайте, півроку був у відпустці, не грав, так що відпочив. Тепер контракт з ПАОК закінчено, я на 99% вільний агент.

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Залишилися деталі, які потрібно залагодити. Сподіваюся, найближчим часом надійде конкретна пропозиція", – поділився Хачеріді в коментарі Зе Интервьюер.

Додамо, що українець відіграв лише 11 матчів у складі ПАОКа в усіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

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Теги
Світ Трансфери Євген Хачеріді Євген Хачеріді Греція ПАОК ПАОК
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