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Хачеріді вилікувався від коронавірусу

15:29 - Читать на русском
Хачеріді вилікувався від коронавірусу
Євген Хачеріді / фото ФК Динамо Брест

Захисник брестського Динамо Євген Хачеріді повернувся з карантину після одужання від коронавірусу.

Гравці Динамо Брест, які потрапили на карантин через спалах коронавірусу в команді, повернуться до тренувань вже сьогодні, 20 липня, інформує meta-ratings.

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Серед гравців, які побороли недугу і Євген Хачеріді. Як зазначив захисник, самопочуття у нього відмінне, а захворювання проходило без симптомів. Вже через два тижні захисник знову зможе повноцінно тренуватися.

Нагадаємо, разом з Хачеріді коронавірусом інфікувалися Мілевський, Нойок і ще 12 гравців Динамо Брест. Нойок також уже одужав, а Мілевський зазначав, що у нього немає жодних симптомів.

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Теги
Світ Артем Артем Мілевський Євген Євген Хачеріді Олександр Олександр Нойок Динамо Брест Динамо Брест коронавірус
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