Хачеріді виграв суд у Динамо Брест – клуб повинен віддати борг українцю
Захисник Євген Хачеріді довів свою правоту у судовій суперечці з колишнім клубом.
Палата з вирішення спорів ФІФА задовольнила позов 34-річного гравця до ФК Динамо Брест, інформує адвокатське бюро ISKOR.
Хачеріді покинув Десну – сторони не домовились щодо контракту
У січні Хачеріді розірвав угоду з білоруським клубом в односторонньому порядку через порушення контрактних обов'язків. Незабаром був направлений позов щодо виплати компенсації, який ФІФА задовольнила. Тепер брестське Динамо повинно віддати борг українцю. За неофіційною інформацією, зарплатня Хачеріді в Білорусі складала 40 тисяч доларів в місяць.
Нагадаємо, екс-захисник київського Динамо та збірної України досі перебуває у статусі вільного агента.
"Тато обожнює Динамо": українець грає в клубі Роналдо, викликався у збірну та отримав подарунок від Зозулі