Палата з вирішення спорів ФІФА задовольнила позов 34-річного гравця до ФК Динамо Брест, інформує адвокатське бюро ISKOR.

Хачеріді покинув Десну – сторони не домовились щодо контракту

У січні Хачеріді розірвав угоду з білоруським клубом в односторонньому порядку через порушення контрактних обов'язків. Незабаром був направлений позов щодо виплати компенсації, який ФІФА задовольнила. Тепер брестське Динамо повинно віддати борг українцю. За неофіційною інформацією, зарплатня Хачеріді в Білорусі складала 40 тисяч доларів в місяць.

Нагадаємо, екс-захисник київського Динамо та збірної України досі перебуває у статусі вільного агента.

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