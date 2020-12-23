Захисник Динамо Брест Євген Хачеріді поки що не володіє інформацією про свій відхід з клубу.

Як відомо, голова правління Динамо Брест анонсував кадрову чистку клубу з нового сезону. Під неї потрапили й українці Олександр Нойок та Євген Хачеріді. Останній, до слова, є великою проблемою для Динамо, адже має одну з найбільших зарплат.

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"Поки про це нічого не знаю. Зараз я перебуваю у відпустці. Так, у мене чинна угода з Динамо на один рік. Поки що перебуваю у відпустці, а там подивимося", – сказав захисник у коментарі Meta-ratings.

Зауважимо, контракти Євгена Хачеріді та Олександра Нойка з брестським Динамо розраховані до кінця 2021 року. Раніше команду покинув Артем Мілевський у статусі вільного агента.

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