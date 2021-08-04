Наразі 34-річний екс-динамівець обмежується спільними тренуваннями з командою Рябоконя.

Динамо дозаявило двох півзахисників на сезон УПЛ

"Це неправда, що я переходжу в Десну. Поки що просто тренуюся з командою. Зачекайте, я перебуваю в Десні перший день. Дайте мені самому хоча б зрозуміти, що тут відбувається", – заявив Хачеріді в коментарі FootBoom.

Нагадаємо, досвідчений центрбек перебуває без клубу із січня, коли розірвав контракт з брестським Динамо.

Шахтар Караганда проти Колоса: екс-форвард Кривбаса, десант із Росії і кривава жертва, яка шокувала Селтік