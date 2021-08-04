Хачеріді відреагував на чутки про перехід в Десну
21:02 - Читать на русском
Захисник Євген Хачеріді радить не поспішати сватати його у склад чернігівської команди.
Наразі 34-річний екс-динамівець обмежується спільними тренуваннями з командою Рябоконя.
Динамо дозаявило двох півзахисників на сезон УПЛ
"Це неправда, що я переходжу в Десну. Поки що просто тренуюся з командою. Зачекайте, я перебуваю в Десні перший день. Дайте мені самому хоча б зрозуміти, що тут відбувається", – заявив Хачеріді в коментарі FootBoom.
Нагадаємо, досвідчений центрбек перебуває без клубу із січня, коли розірвав контракт з брестським Динамо.
Шахтар Караганда проти Колоса: екс-форвард Кривбаса, десант із Росії і кривава жертва, яка шокувала Селтік
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter