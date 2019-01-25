Хачеріді відмовився від оренди в турецький клуб, – ЗМІ

Український захисник ПАОКа Євген Хачеріді міг опинитись в турецькому Сівасспорі.

Євген Хачеріді відмовився від переходу в Сівасспор, повідомляє видання sportarena.

Стандард розпочав переговори із Хачеріді, – FootballHub

Турецький клуб мав намір орендувати українського захисника на 1,5 року. Варто відзначити, що в Сівасспорі виступає колишній партнер Хачеріді по Динамо Сергій Рибалка.

Нагадаємо, грецький ПАОК виставив 31-річного екс-динамівця на трансфер. Очікується, що Євген змінить клуб вже взимку.

В поточному сезоні чемпіонату Греції Хачеріді зіграв лише 3 матчі.

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