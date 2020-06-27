Хачеріді та Мілевський не врятували Динамо Брест від поразки – команда українців покинула зону єврокубків

Неман приймав Динамо Брест в рамках 15-го туру чемпіонату Білорусі. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Чемпіонат Білорусі, 15-й тур

Неман – Динамо Брест – 1:0

Гол: Забелін, 17

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Неман на правах господаря був активнішим у першій половині зустрічі, за що був винагороджений голом. Після перерви гра вирівнялась, але на підсумковий рахунок це не вплинуло.

У стартовому складі гостей вийшли одразу два українці – Євген Хачеріді та Олександр Нойок, а в другому таймі до них приєднався ще Артем Мілевський, але результативними діями ніхто не відзначився.

Динамо Брест опустилось на 5-ту сходинку, Німан піднявся на третю.

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