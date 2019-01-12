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Локомотив розглядав можливість підписання Хачеріді та Гармаша в 2017 році

18:40 186 Читать на русском
Локомотив розглядав можливість підписання Хачеріді та Гармаша в 2017 році
Євген Хачеріді / УЄФА

Захисник Євген Хачеріді та хавбек Денис Гармаш були в шорт-листі московського Локомотива.

Московський Локомотив розглядав можливість підписати двох гравців Динамо влітку 2017 року, повідомляє sports.ru.

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Тодішній радник президента клубу Лев Гоберман опублікував шорт-лист на те трансферне вікно. У списку присутні Євген Хачеріді та Денис Гармаш. Також був хавбек Шахтаря Георгій Арабідзе, який нині виступає за Насьйонал.

Хачеріді нині грає в складі грецького ПАОКа, але може покинути клуб вже цієї зими.

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Теги
Євген Хачеріді Євген Хачеріді Динамо Динамо Локомотив Москва Локомотив Москва Росія Денис Гармаш Денис Гармаш
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