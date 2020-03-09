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Хачеріді скептично оцінив свої шанси поїхати на Євро-2020 зі збірною України

22:02 266 Читать на русском
Хачеріді скептично оцінив свої шанси поїхати на Євро-2020 зі збірною України
Євген Хачеріді / Getty images

Захисник брестського Динамо Євген Хачеріді не вірить, що може отримати виклик у збірну України.

"Шансів поїхати на Євро-2020 у мене немає. Дивлюся на речі тверезо. Довго не грав, а в Білорусь ніхто не дивиться і не заглядає", – сказав Хачеріді в ефірі FootballHub.

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Нагадаємо, що востаннє Хочеріді одягав футболку збірної ще в березні 2018 у товариському матчі проти Саудівської Аравії (1:1). Також Євген отримував виклик у національну команду на поєдинки Ліги націй проти Чехії та Словаччини, але на поле не виходив.

Додамо, що Хачеріді перейшов у Динамо Брест в жовтні минулого року. Угода українця з білоруським клубом розрахована до кінця 2021 року.

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Україна Україна Збірна України Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном Євро-2020 Євген Хачеріді Євген Хачеріді
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