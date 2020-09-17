"Чому Шевченко не викликає до збірної? Давайте об'єктивно говорити. Ну хто дивиться чемпіонат Білорусі?

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По-друге, Шевченко зробив ставку в захисті на гравців Шахтаря. Є там свої нюанси, як мені здається. Напевно, кожен розуміє, чому так відбувається. Ось чому Сидорчук гірше Харатіна або Степаненка? Він зараз на голову сильніший за них обох. Факт", – поділився Хачеріді в інтерв'ю журналу Футбол.

Нагадаємо, Хачеріді приєднався до Динамо Брест взимку 2020 року та провів лише 9 матчів у чемпіонаті Білорусі.

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