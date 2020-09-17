Хачеріді: Сидорчук на голову сильніший за Степаненка чи Харатіна
Захисник брестського Динамо Євген Хачеріді поділився думками щодо збірної України.
"Чому Шевченко не викликає до збірної? Давайте об'єктивно говорити. Ну хто дивиться чемпіонат Білорусі?
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По-друге, Шевченко зробив ставку в захисті на гравців Шахтаря. Є там свої нюанси, як мені здається. Напевно, кожен розуміє, чому так відбувається. Ось чому Сидорчук гірше Харатіна або Степаненка? Він зараз на голову сильніший за них обох. Факт", – поділився Хачеріді в інтерв'ю журналу Футбол.
Нагадаємо, Хачеріді приєднався до Динамо Брест взимку 2020 року та провів лише 9 матчів у чемпіонаті Білорусі.
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