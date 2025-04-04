– Як ідуть справи у ще одного вашого зіркового підопічного – Євгена Хачеріді?

– Те, що я побачив на зборах, він перебуває в хорошій формі. Я думаю, якби він захотів, то міг би ще грати в УПЛ, – сказав Рахаєв у інтервʼю Українському футболу.

Хачеріді відновив кар'єру футболіста – легенда Динамо гратиме в одній команді з екс-зіркою Шахтаря та Карпат

Нагадаємо, 4 березня аматорський клуб оголосив про підписання екс-гравця Динамо.

Хачеріді розпочинав кар'єру в мелітопольському Олкомі, після чого виступав за запорізький Металург, луцьку Волинь, київське Динамо, грецький ПАОК та білоруське Динамо Брест. Останнім його клубом був аматорський Штурм, який він покинув 1 січня 2024 року. Останнім часом Євген працював скаутом у Динамо.

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