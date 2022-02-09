"Євген 87-го року народження, цього року йому вже 35 років. Буде важко після такої паузи набрати форму, повернутися на свій рівень. Цілком ймовірно, що команда, яка буде боротися за виживання, той самий Минай, то він можливо зможе допомогти пів року своїм досвідом. Але на серйозному рівні Хачеріді буде дуже складно. 35 років – це вже достатньо серйозний вік.

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Наскільки я розумію, то і сам Хачеріді вже зустрічався з президентом Динамо Ігорем Суркісом, вони мали розмову, щоб він якимось чином продовжив роботу в структурі клубу. Не знаю чим це все закінчилося, як закінчилися ці перемовини, але знаю, що така зустріч була. Сам Женя вже більше думає, що робитиме після завершення кар’єри, ніж безпосередньо про те, чи тренуватися і грати на високому рівні", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Хачеріді так і не знайшов новий клуб після прощання з Динамо Брест. Свій останній на сьогодні офіційний матч центрбек зіграв аж 28 листопада 2020-го.

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