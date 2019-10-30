Хачеріді провів перше тренування в Динамо Брест – Мілевський допомагав українцю з адаптацією

Євген Хачеріді розпочав свій шлях в брестському Динамо.

Захисник Динамо Брест Євген Хачеріді провів своє перше тренування у новому колективі.

Хачеріді пояснив, чому вирішив перейти в Динамо Брест

Екс-гравець збірної України поводився спокійно, часто біля нього можна було побачити його колишнього партнера по національній команді Артема Мілевського. Схоже, скандальний нападник взяв на себе місію допомогти Євгену з адаптацією.

Нагадаємо, Хачеріді відомий в Україні виступами за Динамо (2008-2018 роки). Останнім клубом захисника був грецький ПАОК.

Після 26-ти турів чемпіонату Білорусі Динамо Брест лідирує у турнірній таблиці, відірвавшись від БАТЕ на 9 очок.

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