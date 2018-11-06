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Хачеріді: Поза футбольним полем Кварцяний – золота людина

14:52 471 Читать на русском
Хачеріді: Поза футбольним полем Кварцяний – золота людина
Євген Хачеріді / Фото: ФК ПАОК

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді поділився враженнями від роботи з Віталієм Кварцяним у луцькій Волині.

"Їхали на гру Першої ліги 20 годин на автобусі з Луцька. Програли в один м'яч. Їхали назад ті ж 20 годин. Кварцяний встав зі свого місця і пішов в кінець салону, де сидів я. Почав кожного вичитувати... Я, зрозуміло, огризнувся. Ну і він мені каже: "Здай ключі від квартири, йдеш в гуртожиток".

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А гуртожиток, щоб було зрозуміло, знаходиться біля вокзалу. Там обстановка, як на вулиці: ні дверей, нічого. Може будь-яка людина зайти і взяти те, що хоче. Я і сказав, що не піду. І не пішов.

Всі знають Віталія Володимировича. Він людина незла, швидко відходить. Наговорить, а потім, трапляється, навіть дзвонить і вибачення просить. Колись грали проти Севастополя, який йшов на першому місці. Нам пообіцяли дуже хороші преміальні. До речі, гру ми виграли 2:0. Але за рахунку 1:0 в мене, що називається, в'їхав хтось із суперників. Я попросив заміну. А Кварцяний подумав, що я хочу "відкосити". Ну і знову почалося. Говорив, що грошей не отримаю.

Я потім поїхав в лікарню, зробив знімок, виявилося – перелом ребра. Сказали Кварцяному. Він вибачився, і сказав, щоб приїхав і забрав свої гроші.

Кварцяний, насправді, дуже хороша людина. Завжди вислухає, допоможе, гроші завжди міг в борг дати до зарплати. Поза футбольним полем це золота людина", – сказав Хачеріді порталу FootballHub.

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Теги
Євген Хачеріді Євген Хачеріді Волинь Волинь ПАОК ПАОК Віталій Кварцяний Віталій Кварцяний
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