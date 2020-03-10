Хачеріді пояснив, чому відмовився повертатися в УПЛ

Захисник Динамо Брест Євген Хачеріді розповів, як опинився в білоруському клубі.

"Мене не те що з ПАОКа відпускати не хотіли, я вже сам хотів піти. Влітку у них закінчувався чемпіонат і я поговорив з президентом: домовилися, щоб мене відпустили на певних умовах. Потиснули руки і розійшлися.

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Потім подзвонили з Динамо Брест і запитали: "Хочеш чи не хочеш?". Я знаю хлопців тут, українці є – хороший колектив. Я хочу грати, а у команди великі амбіції, тому із задоволенням погодився. Був варіант в Україні, і не один. Було багато варіантів, але якщо вже розглядати, то хотілося тільки в київське Динамо", – сказав Хачеріді в ефірі FootballHub.

Додамо, що Хачеріді перейшов у Динамо Брест в жовтні минулого року. Угода українця з білоруським клубом розрахована до кінця 2021 року.

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