Хачеріді подешевшав на півмільйона євро, але залишився у топ-20 найдорожчих гравців Греції

Україна — 10:45 607
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Шахтар хоче підписати хавбека Бенфіки Живковіча – клуб оцінив його у 30 млн євро
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ПСЖ продасть Неймара або Мбаппе через можливі санкції УЄФА – клуб вже відреагував на інформаціюФранція — 10:20 501
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Шахтар впевнено розгромив МаріупольУкраїна — 7 груд 1349
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Дербі всієї Італії, Коноплянка проти лідерів Бундесліги, каталонська битва: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 7 груд 2818
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Манчестер Сіті готовий продати Менді – Зінченко може позбутися основного конкурентаАнглія — 7 груд 2185
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