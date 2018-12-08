Хачеріді подешевшав на півмільйона євро, але залишився у топ-20 найдорожчих гравців Греції

Відсутність постійної ігрової практики негативно вплинула на трансферну вартість українського захисника ПАОКа Євгена Хачеріді.

За останні 6 місяців вартість Євгена Хачеріді знизилась на 500 тисяч євро і складає зараз 2,5 млн євро, повідомляє transfermarkt.de.

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Проте це заважає українцю посідати 17-те місце у рейтингу найдорожчих гравців чемпіонату Греції. Лідером за цим показником вважається хавбек Олімпіакоса Константінос Фортуніс (7 млн євро).

В поточному сезоні чемпіонату Греції Хачеріді зіграв лише три матчі, в яких результативними діями не відзначався.