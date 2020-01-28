Хачеріді отримав нове прізвисько у Динамо Брест

Український захисник Євген Хачеріді після зміни зачіски отримав нове прізвисько від своїх партнерів по Динамо Брест.

"Хачеріді прізвисько "Елджей" дали. Раніше його всюди "Хач" називали. А тут волосся пофарбував – "Елджей" уже", – сказав сказав півзахисник Динамо Брест Олександр Нойок Youtube-каналу Артема Мілевського.

Михайличенко – Мілевському: Я не вчу тебе, а переживаю за тебе

Нагадаємо, контракт Хачеріді з Динамо Брест набув чинності 1 січня. Захисник тривалий час перебуває без ігрової практики – востаннє він виходив на поле в офіційному матчі наприкінці 2018 року.

До слова, новий чемпіонат Білорусі розпочнеться у березні.

Динамо Київ – Динамо Брест: Мілевський і Хачеріді складають зброю, феєрія віце-чемпіона світу та інших киян