Хачеріді отримав нове прізвисько у Динамо Брест

Україна — 10:55 3258
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Динамо – Кайрат: онлайн-трансляція матчу – кияни грають проти екс-динамівця
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Динамо Київ – Динамо Брест: Мілевський і Хачеріді складають зброю, феєрія віце-чемпіона світу та інших киянУкраїна — 27 січ 36374
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"Працюй на нас або забирайся геть": британський функціонер знищив Клоппа та Ліверпуль за неповагу до Кубка АнгліїАнглія — 27 січ 18429
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Динамо Київ – Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу проти Мілевського і Хачеріді – новачок дебютував у нападіУкраїна — 27 січ 17048