Одеський Чорноморець офіційно поповнив свій склад Євгеном Хачеріді.

Колишній захисник київського Динамо підписав контракт з "моряками", щоб допомогти Олександру Кучеру та Ярославу Ракицькому повернути команду в УПЛ.

Нагадаємо, що Хачеріді призупинив свою кар'єру у 2022 році, але періодично виступав за напівпрофесійні команди. Останнім таким клубом був Авангард з Лозової, який він покинув весною цього року, щоб зосередитись на роботі функціонером у київському Динамо.

22 серпня стало відомо, що Ігор Суркіс звільнив 38-річного Хачеріді з посади в столичному клубі.

