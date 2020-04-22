Хачеріді очікує серйозного штрафу за скандальне вилучення: відома зарплата українця у Бресті

Євген Хачеріді може зазнати серйозних фінансових санкцій за свою нестриманість у поєдинку 5 туру чемпіонату Білорусі Вітебськ – Динамо Брест.

Нагадаємо, Динамо Брест поступилося Вітебську в 5 турі чемпіонату Білорусі, пропустивши єдиний гол з пенальті під завісу поєдинку. Арбітр матчу вилучив двох гравців – Габі Кікі та Євгена Хачеріді. Останній отримав пряму червону картку за удар суперника ногою. Повідомлялося, що Динамо розглядає можливість розірвання контракт з українцем, але згодом ця інформація була спростована.

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Як стало відомо "Футбол 24", колишній захисник збірної України все ж не залишиться без покарання. За отриману червону картку Динамо Брест може позбавити Хачеріді половини зарплати, яка, за нашою інформацією, складає 20 тисяч доларів за місяць. Додатково 32-річний центрбек отримує бонуси за зіграні матчі, чемпіонство, кубок, а також вихід у груповий турнір єврокубків. Загалом, екс-захисник київського Динамо може отримати трохи менше півмільйона доларів у рік.

Перед підписанням контракту з Євгеном Динамо ретельно вивчало його всі етапи кар'єри українця, який відомий своїм нестримним характером, неодноразово отримуючи червоні картки. Саме тому білоруський клуб прописав у контракті і штрафи за недисципліновану поведінку.

Зауважимо, наразі рішення щодо покарання Хачеріді не прийняте.

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