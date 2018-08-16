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Хачеріді не буде покараний УЄФА за демонстрацію щитків з українським прапором після матчу Спартак – ПАОК

11:55 820 Читать на русском
Хачеріді не буде покараний УЄФА за демонстрацію щитків з українським прапором після матчу Спартак – ПАОК
Євген Хачеріді / Фото dynamomania

УЄФА прийняв рішення не вживати ніяких санкцій щодо українського захисника ПАОКа Євгена Хачеріді за інцидент після матчу з московським Спартаком.

Нагадаємо, після матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Спартак – ПАОК Євген Хачеріді показав російським вболівальникам щитки з українським прапором.

Хачеріді після матчу зі Спартаком показав вболівальникам щитки з прапором України

Кілька осіб з футбольного світу Росії порахували такий вчинок за провокацію і вимагали покарання для українця. Проте УЄФА прийняв рішення не карати 31-річного захисника.

В свою чергу московський клуб отримав 2 звинувачення від УЄФА за червону картку Луїса Адріано та блокування сходів вболівальниками під час матчу.

Хачеріді не хотів провокувати російських вболівальників, – прес-аташе ПАОКа

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Спартак Москва - ПАОК: Вівторок 14 серпня 2018

Спартак Москва
Матч завершено
0 : 0
ПАОК
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Теги
Євген Хачеріді Євген Хачеріді Ліга чемпіонів УЄФА Спартак Москва - ПАОК
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