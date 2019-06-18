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Хачеріді: Навіть вихід збірної України у півфінал Євро-2016 не вплинув би на долю Фоменка

19:08 435 Читать на русском
Хачеріді: Навіть вихід збірної України у півфінал Євро-2016 не вплинув би на долю Фоменка
Михайло Фоменко / соцмережі

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді прокоментував ситуацію з тодішнім наставником "синьо-жовтих" Михайлом Фоменком.

"Так, погано зіграли тоді. Не хочу говорити, що обіс**лись. Багато чого вплинуло. Ось це все: одного прибрали, інший прийшов, поміняли тренувальний процес. Все пішло по-іншому. З дрібниць виходить такий результат.

Хачеріді: Я на 99% вільний агент

Яка атмосфера була? Всі вже розуміли, хто буде тренером, навіть якби ми виграли Євро. Моя бабуся 77 років знала, що Шевченко буде новим тренером. Це не правильно. Якби ми навіть вийшли в 1/4 або 1/2, Фоменка все одно би поміняли.

Не знаю як Фоменко, але ми це знали. Треба було дати людині доопрацювати цей цикл. Тим більше, вважаю, він провів хорошу роботу. Ми вийшли на Євро, хороший результат. Не треба було нікого прибирати, нічого міняти тоді.

"Кварцяний обожнював, коли гравець був весь у бруді, крові", – Хачеріді пригадав період кар'єри у Волині

Федецький і Степаненко сказали б, що я і в голах з Німеччиною винен. Уявіть, я на тренуванні підходжу до Фоменка і кажу: "На**р воно мені треба". Так, з-під мене забили тоді. Так, я можу показати невдоволення, але як я можу підійти і таке сказати? Вони роздули цю тему", – цитує Хачеріді Tribuna.com.

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Теги
Україна Україна Андрій Шевченко Андрій Шевченко Євро-2016 Михайло Фоменко Михайло Фоменко Євген Хачеріді Євген Хачеріді
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