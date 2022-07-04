Колишній гравець Динамо взяв участь у благодійному матчі і розповів про свої плани на майбутнє.

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"Форму підтримую. Тренуюсь, ходжу в зал у Києві. Чи є якісь варіанти продовжити? Я вже все, напевно. Остаточне рішення ще не ухвалив", – сказав 34-річний Хачеріді у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Останнім клубом захисника було брестське Динамо, з яким він розірвав контракт у січні 2021 року. Раніше Євген встиг пограти за Олком, Волинь, київське Динамо і ПАОК. За збірну України провів 51 матч, в якому оформив 3 голи.

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