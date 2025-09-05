– Повернення 38-річного Хачеріді у професійний футбол – знакова подія. Як сприйняли прихід в Чорноморець свого колишнього партнера по збірній України?

– Сам Женя – дуже хороша людина. Він дуже якісний футболіст був. І навіть зараз, на наших тренуваннях, у другому таймі матчу з ЮКСА (1:0), він довів, що перебуває дійсно у дуже хорошій формі. Повірте, Хачеріді нам ой як допоможе! І ті, хто там вважає, що він старий, чи я старий… Ні, хлопці. Ми з нашим досвідом допомагатимемо Чорноморцю. І Женя саме тому й прийшов, бо ще має амбіції грати у футбол, а також тому, що він хоче і може бути корисним для нашої команди.

Хачеріді офіційно відновив кар'єру, підписавши контракт з Чорноморцем

– Не говорили з Олександром Миколайовичем, аби й він у свої 42 роки знімав власні бутси з цвяха, а Чорноморець переходив на гру в три центральні захисники: Ракицький-Хачеріді-Кучер?

– Ха-ха, скажу наступне: завдання команди Чорноморець – це робити так, аби Олександр Миколайович не дуже швидко полисів.

– Не Першою лігою єдиною. В Кубку України ви перемогли неабикого, а представника УПЛ – луганську Зорю (2:1). Далі на вашу команду в 1/16 фіналу чекає зустріч з аматорським Агротехом (Тишківка, Кіровоградщина). Чи ставилося перед Чорноморцем конкретне завдання на цей турнір?

– На матч із Зорею Миколайович поставив так собі міксований склад, свій шанс отримали хлопці, які не так багато грали. І ми все одно обіграли Зорю, клуб Прем’єр-ліги, розумієте. Це говорить про те, що в складі Чорноморця усі гравці в обоймі й готові грати в будь-який момент.

Те, що далі нам грати з аматорським клубом… У нас завдання – пройти далі, ось і все. Ми граємо у двох турнірах, а м’яч круглий – ви ж самі знаєте.

– Ви вже сказали, що наразі вважаєте Чорноморець командою рівня УПЛ. А за які місця, на вашу думку, зараз могла б боротися одеська команда в елітному дивізіоні?

– Дивіться, наші хлопці повинні зрозуміти й усвідомити, що вони дійсно хороші й талановиті футболісти. Бо, як мені здається, половина з них банально не вірить у себе, у власні сили. Ніби бояться, відчувають якийсь зайвий мандраж. Якщо нас прорве і ці хлопці повірять в себе, то ми зможемо грати ще краще і забивати ще більше. А наразі Чорноморець – це команда середини таблиці Прем’єр-ліги, – заявив Ракицький в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що 36-річний Ярослав Ракицький в сезоні 2025/26 став капітаном "моряків".

