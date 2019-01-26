Хачеріді: Можу відповісти в інтерв'ю Хацкевичу, Шовковському, але буду розумнішим

Екс-захисник Динамо, а нині гравець грецького ПАОКа Євген Хачеріді зізнався про конфлікт з легендарним воротарем Динамо Олександром Шовковським.

– Бувало, що бився в команді?

– Ні, ніколи не було.

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– Колись Андронов розповідав, що бокс був в роздягальні. З Шовковським.

– Було, коли мене видалили з Маккабі, коли я за Алієва заступився. У підсумку я отримав, потім ще і Алієв сказав погані слова в інтерв'ю. Це було.

– Що Шовковський зробив?

– Зайшов, можна сказати, лящів дав. Вважаю, це ненормально. А що, нормально підходити і бити людину? Де ж тут нормально? Вважаю, це ненормально.

– Бачилися з Шовковським восени у збірній. Він на тебе тоді так серйозно наїхав після Динамо. Ти вже забув про це?

– Я не забув. Все, що мені говорять, я не забуваю. Я прочитав, у мене відклалося в голові. Не хочу відповідати, можу точно так само відповісти людині в інтерв'ю. Тому ж Хацкевичу, Шовковському. Можу, але не хочу, буду розумніший, не хочу ображати когось, тільки тому що людина мені неприємна. А я можу багато чого сказати, – заявив Хачеріді в інтерв'ю footballhub.

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