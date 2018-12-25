Хачеріді може перейти в Шахтар, – ЗМІ

Англія — 24 груд 1890
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Мхітарян зламав ногу та пропустить тривалий термін
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Лунін може дебютувати за Реал на початку січня, – Diario MadridistaІспанія — 24 груд 2358
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Прорив у Європу, фінал ЛЧ у Києві, проміжний успіх збірної України – яким був 2018 рік для українського футболуУкраїна — 24 груд 2316
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Динамо втратило одну позицію в історичному рейтингу Ліги чемпіонів, ПСЖ витіснив Шахтар з топ-30Ліга чемпіонів — 24 груд 2275
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Хачеріді може повернутися в Динамо, – ЗМІУкраїна — 24 груд 2970
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