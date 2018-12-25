Хачеріді може перейти в Шахтар, – ЗМІ

Екс-захисник Динамо Євген Хачеріді може підписати контракт із Шахтарем.

Євген Хачеріді прилетів до Києва, і практично одразу з'явилась інформація, що захисник може повернутись у київське Динамо.

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Проте, як повідомляє 1927.kiev.ua, у послугах гравця зацікавлений донецький Шахтар, який шукає центрального захисника.

За інформацією джерела, ймовірність повернення футболіста в УПЛ досить висока. У нього чинний контракт з ПАОКом, але в Салоніках не проти попрощатись з Хачеріді вже взимку.

31-річний Хачеріді в поточному сезоні провів за ПАОк лише 8 матчів у всіх турнірах. Нагадаємо, захисник став гравцем грецького клубу лише влітку.