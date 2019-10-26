Хачеріді міг перейти в Трабзонспор

Журналіст програми ТаТоТаке Михайло Співаковський повідомив, що 32-річний екс-захисник київського Динамо свого часу міг опинитись у турецькому чемпіонаті, однак прийняв рішення на користь грецького ПАОКа.

"Чи був якийсь варіант альтернативного розвитку кар’єри Хачеріді? Був. Півтора роки тому у Хачеріді був підписаний попередній контракт з командою Трабзонспор. На дуже хороших умовах. Трирічний контракт, понад 2 мільйони євро на рік, плюс приємні бонуси за потрапляння до складу і досягнення хороших результатів.

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А в кінцевому результаті "намалювався" ПАОК, історична Батьківщина, Греція, російські господарі клубу, чотирирічний контракт. У підсумку, чим це закінчилося, ми знаємо. Контракт виявився однорічним, ПАОК не виплатив всіх грошей, Хачеріді не вписався в колектив", – розповів ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

Нагадаємо, останнім клубом 32-річного Хачеріді був грецький ПАОК, за який Євген провів лише 11 поєдинків. Перед цим футболіст протягом 9 років виступав у складі київського Динамо, з яким двічі став чемпіоном України та вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Кілька днів тому Євген підписав контракт з брестським Динамо, який набере чинності з 1 січня 2020 року.

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