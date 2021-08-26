"Варто очікувати, що білоруська сторона буде тягнути час щодо виплати грошей і, можливо, спробує оскаржити рішення в Спортивному суді в Лозанні. Хоча, на мій погляд, це не в інтересах Динамо Брест.

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Всі їхні аргументи в цій справі зводилися до пандемії коронавірусу, яка нібито завадила їм вчасно виплачувати Хачереді зарплату. Але в той же час з іншими футболістами клуб розраховувався вчасно. Тож тут у них мало шансів довести свою правоту", – поділився спортивний юрист Ілля Скоропашкін у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Хачеріді розірвав контракт з білоруським клубом через порушення обов'язків, прописаних в угоді. ФІФА задовольнила позов щодо виплати компенсації, яка становить близько 1 млн доларів.

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