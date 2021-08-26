Хачеріді має отримати 1 млн доларів від Динамо Брест, – ЗМІ
Колишній захисник брестського Динамо Євген Хачеріді очікує на виплату солідного боргу від білоруського клубу.
"Варто очікувати, що білоруська сторона буде тягнути час щодо виплати грошей і, можливо, спробує оскаржити рішення в Спортивному суді в Лозанні. Хоча, на мій погляд, це не в інтересах Динамо Брест.
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Всі їхні аргументи в цій справі зводилися до пандемії коронавірусу, яка нібито завадила їм вчасно виплачувати Хачереді зарплату. Але в той же час з іншими футболістами клуб розраховувався вчасно. Тож тут у них мало шансів довести свою правоту", – поділився спортивний юрист Ілля Скоропашкін у коментарі meta-ratings.
Нагадаємо, Хачеріді розірвав контракт з білоруським клубом через порушення обов'язків, прописаних в угоді. ФІФА задовольнила позов щодо виплати компенсації, яка становить близько 1 млн доларів.
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