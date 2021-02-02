Нещодавно телеграм-канал Бий-біжи опублікував інформацію, що Євген веде перемовини з Ворсклою останніми днями. Сторони вже нібито обговорювали фінансові запити оборонця.

Хачеріді веде перемовини з Ворсклою – на екс-динамівця претендують ще 3 клуби, – ЗМІ

Щоправда, сам Хачеріді цю інформацію спростував. "Перший раз чую, що можу перейти в полтавську Ворсклу. Юрій Максимов мені не дзвонив", – цитує 33-річного гравця Footboom.

Зауважимо, Хачеріді став вільним агентом нещодавно. 2020-й рік він проводив у Динамо Брест, де зіграв 21 матч. Також Євген має досвід виступів за ПАОК та Волинь, а найбільшу частину кар'єри провів у Динамо – майже 240 поєдинків.

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