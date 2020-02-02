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Хачеріді: Колектив у Динамо Брест – найкращий в моїй кар'єрі

17:18 975 Читать на русском
Хачеріді: Колектив у Динамо Брест – найкращий в моїй кар'єрі
Євген Хачеріді / фото з відкритих джерел

Захисник Динамо Брест Євген Хачеріді відзначив позитивну атмосферу в колективі своєї нової команди.

"У мене все нормально, особливо розповідати нічого. Дуже довго не грав. Тепер працюю, готуюся. Важко, але нічого, час ще є. Дуже допомогли хлопці з адаптацією. Мілевський, Нойок... Колектив хороший дуже. Я в багатьох командах був, але, напевно, у Бресті найкращий колектив", – сказав Хачеріді Youtube-каналу Трендець.

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Нагадаємо, Хачеріді приєднався до білоруської команди восени минулого року, але його контракт набув чинності 1 січня. Востаннє український захисник виходив на поле в офіційному матчі ще наприкінці 2018 року.

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Теги
Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном Світ Євген Хачеріді Євген Хачеріді
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