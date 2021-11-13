"Хачеріді – друг, кум і брат. Можна так сказати. Не тісно, але спілкуємося. Можемо побачитися, посидіти, футбол подивитися. Востаннє бачилися з ним, то збірну дивилися.

Гармаш – про своє скандальне вилучення на Донбас Арені: "Там усе зрозуміло було, це потрібно було для них"

Я питав. Поки каже, що немає варіантів. Не знаю. Займається у залі, з друзями бігає. Але ще не збирається закінчувати кар'єру", – сказав Гармаш у програмі "BurBuzz".

Нагадаємо, Хачеріді так і не знайшов новий клуб після прощання з Динамо Брест. Свій останній на сьогодні офіційний матч центрбек зіграв аж 28 листопада 2020-го. Невдовзі виповниться цілий рік.

Команда вільних агентів 2021 – вони забивали за збірну України, Динамо, Шахтар, підкорювали ЛЧ, відмовлялись від Росії