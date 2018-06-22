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Хачеріді: Хочеться стати чемпіоном Греції та виграти Кубок

13 червня 18:31 476 Читать на русском
Хачеріді: Хочеться стати чемпіоном Греції та виграти Кубок
Євген Хачеріді / Фото ФК Динамо

Екс-захисник київського Динамо Євген Хачеріді, який нещодавно перейшов в грецький ПАОК, поділився першими враженнями від трансферу.

"ПАОК веде боротьбу за найвищі місця, за єврокубки і чемпіонський титул, братиме участь в кваліфікації Ліги чемпіонів. Це багато чого варте і я дуже радий тут опинитися. Своєю грою буду доводити, що мене недаремно запросили.

Хочеться, щоб завжди були повні стадіони, я знаю, що в Греції гарячі вболівальники, божевільна підтримка. Ми ж граємо для них.

Що очікує на Хачеріді у ПАОКу?

Хочеться вигравати трофеї, стати чемпіоном Греції, виграти Кубок. Тим більше, що команда давно не ставала чемпіоном країни. Потрібно також добре виступити в єврокубках.

Мені важко говорити про свої якості, є люди, які це оцінюють", – цитує Хачеріді видання tribuna з посиланням на PAOK TV.

Теги
Світ Євген Хачеріді Євген Хачеріді ПАОК ПАОК Греція
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