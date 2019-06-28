Хачеріді готується до сезону в Києві

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді індивідуально готується до сезону 2019/20.

Євген Хачеріді у Києві індивідуально проводить підготовку до сезону 2019/20. Раніше футболіст заявляв, що майже став вільним агентом.

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Минулого року захисник перейшов у ПАОК, але не став основним гравцем під час чемпіонського сезону 2018/19.

Перед цим футболіст протягом 9 років виступав у складі київського Динамо, з яким двічі став чемпіоном України та вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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