Хачеріді довго не грав, тому йому зараз важко, – Нойок

Півзахисник Динамо Брест Олександр Нойок розповів, як проходить підготовка до нового сезону і акцентував увагу на новачку команди Євгену Хачеріді.

"Євген потихеньку входить в свою форму. Він довго не грав, тому йому важко, звичайно. Як і нам всім. Працюємо, щоб набрати кондиції", – сказав Нойок в ефірі Футбол NEWS.

Хобленко відверто висловився про перспективи Хачеріді в Динамо Брест

Нагадаємо, Хачеріді підписав контракт із Динамо Брест ще у жовтні, але угода набула чинності лише 1 січня. Український захисник востаннє виходив на поле в офіційному матчі у грудні 2018 року, коли виступав за грецький ПАОК.

До слова, новий чемпіонат Білорусі розпочнеться в другій половині березня.

"Твої фото – рай для очей": кохана Хачеріді зачарувала дружин футболістів і звернулась до фанів Динамо