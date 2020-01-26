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Хачеріді довго не грав, тому йому зараз важко, – Нойок

12:10 581 Читать на русском
Хачеріді довго не грав, тому йому зараз важко, – Нойок
Євген Хачеріді / ФК Динамо Брест

Півзахисник Динамо Брест Олександр Нойок розповів, як проходить підготовка до нового сезону і акцентував увагу на новачку команди Євгену Хачеріді.

"Євген потихеньку входить в свою форму. Він довго не грав, тому йому важко, звичайно. Як і нам всім. Працюємо, щоб набрати кондиції", – сказав Нойок в ефірі Футбол NEWS.

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Нагадаємо, Хачеріді підписав контракт із Динамо Брест ще у жовтні, але угода набула чинності лише 1 січня. Український захисник востаннє виходив на поле в офіційному матчі у грудні 2018 року, коли виступав за грецький ПАОК.

До слова, новий чемпіонат Білорусі розпочнеться в другій половині березня.

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Теги
Динамо Брест Динамо Брест Світ Євген Хачеріді Євген Хачеріді Олександр Нойок Олександр Нойок Білорусь Українці за кордоном
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