Хачеріді: Для Шахтаря 20-30 мільйонів за гравця – легко, у Динамо інша ситуація

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді розповів про адаптацію у грецькому клубі та реалії в Динамо.

"Я приїхав сюди грати, я хочу грати. Я тільки починаю через тренування набирати форму, зіграв гру, а в наступній вже не граю, в заявку не потрапляю. Потім знову. А потім готуюся до Челсі. Подивимося що буде далі.

Хачеріді: Можливо, в 2012 році Вакс забрав у Динамо чемпіонство

В Динамо зараз не та ситуація, що була раніше. Всі повинні це розуміти. Потрібно відштовхуватися від того, що є. Якщо брати той же Шахтар – це зовсім інша ситуація.

"Динамо – гігантський клуб", – Дуелунд розповів данським ЗМІ про життя в Україні

Команда може будь-якого гравця купити. Будь-кого. Кого захоче. Навіть зараз. 20-30 мільйонів – легко. У Ігоря Михайловича ситуація інша, складніша. Динамо – дуже молода команда", – наводить слова Євгена Хачеріді FootballHub.