Хачеріді: Часто згадую київське Динамо, навіть погані часи за Блохіна
Український захисник брестського Динамо Євген Хачеріді поностальгував за київським клубом.
"Дуже сильно сумую за київським Динамо. Багато згадую. Хороші часи були. Навіть в погані роки з Блохіним. Коли є час – дивлюсь матчі.
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Чи зміг би грати зараз в основі? Легко! За умови, що пройшов би збори і набрав "фізики". Є внутрішнє відчуття, що спокійно міг би грати у Динамо", – сказав Євген в інтерв'ю журналу Футбол.
Нагадаємо, Євген захищав кольори "біло-синіх" у 2007-2018 роках. У минулому сезоні чемпіонату Білорусі українець провів 9 матчів.
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