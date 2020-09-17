"Дуже сильно сумую за київським Динамо. Багато згадую. Хороші часи були. Навіть в погані роки з Блохіним. Коли є час – дивлюсь матчі.

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Чи зміг би грати зараз в основі? Легко! За умови, що пройшов би збори і набрав "фізики". Є внутрішнє відчуття, що спокійно міг би грати у Динамо", – сказав Євген в інтерв'ю журналу Футбол.

Нагадаємо, Євген захищав кольори "біло-синіх" у 2007-2018 роках. У минулому сезоні чемпіонату Білорусі українець провів 9 матчів.

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