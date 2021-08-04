Колишній захисник Динамо та збірної України приєднається до Десни, стверджує Динамоманія.

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Останнім клубом Хачеріді було Динамо Брест, з яким він припинив співпрацю наприкінці січня. Відтоді 34-річний оборонець займався пошуками нового місця роботи, підтримуючи форму зі збірною України серед ветеранів. Центрбек має величезний досвід виступів на рівні УПЛ у складі Динамо – 150 матчів та 6 голів. Влітку 2018-го кияни відпустили Хачеріді в ПАОК на правах вільного агента.

Нагадаємо, цього літа Десна вже підписала одного екс-гравця Динамо та збірної України – до чернігівців приєднався Євген Селін.

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