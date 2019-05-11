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Хачеріді близький до переходу в Шахтар, – ЗМІ

11 травня 21:41 4484 Читать на русском
Хачеріді близький до переходу в Шахтар, – ЗМІ
Євген Хачеріді

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді влітку, найймовірніше, змінить клуб.

Український центрбек грецького клубу веде перемовини з донецьким Шахтарем, наразі вони перебувають на просунутій стадії, повідомляє Тribuna.com.

Суркіс відмовився продавати Хачеріді в Шахтар за 22 млн євро

Нагадаємо, українець перейшов у ПАОК з Динамо весною минулого року. У поточному сезоні Хачеріді провів за грецький клуб лише 11 матчів в усіх турнірах.

Що з Хачеріді буде далі – у Греції пояснили ситуацію екс-динамівця, який заробляє найбільше в ПАОКу

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Головне Шахтар Шахтар Українці за кордоном Євген Хачеріді Євген Хачеріді Трансфери Шахтаря ПАОК ПАОК
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