Хачеріді близький до переходу в Шахтар, – ЗМІ

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді влітку, найймовірніше, змінить клуб.

Український центрбек грецького клубу веде перемовини з донецьким Шахтарем, наразі вони перебувають на просунутій стадії, повідомляє Тribuna.com.

Суркіс відмовився продавати Хачеріді в Шахтар за 22 млн євро

Нагадаємо, українець перейшов у ПАОК з Динамо весною минулого року. У поточному сезоні Хачеріді провів за грецький клуб лише 11 матчів в усіх турнірах.

Що з Хачеріді буде далі – у Греції пояснили ситуацію екс-динамівця, який заробляє найбільше в ПАОКу