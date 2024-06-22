"Я й хотів, щоб ми грали проти Партизана. Я вважаю, що у нас дуже великі шанси пройти його. Так що ми повинні добре підготуватися. Дай Бог, буде в нас підсилення, і можна спокійно з цією командою грати та проходити.

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Я грав проти Партизана при Хацкевичі. Теж дуже міцна команда. Якщо не помиляюся, ми граємо у них без уболівальників. Це великий плюс для нас, тому що вболівають серби дуже сильно. Вони ж притрушені трохи, дружать з запорєбріком. Були б дуже великі провокації, були б якісь прапори", – сказав Хачеріді у ефірі YouTube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, перший матч Динамо проти Партизана відбудеться 23 липня.

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